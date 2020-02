Coronavirus: Spallanzani, test tutti negativi, donna cinese quasi fuori da terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati finora all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese che è in procinto di essere trasferita in degenza ordinaria essendo le sue condizioni cliniche in netto miglioramento. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue il previsto piano di riabilitazione. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Inmi Spallanzani di Roma(Com)