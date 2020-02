Messico: ministero Economia, sospese alcune operazioni dopo attacco informatico

- Il ministero dell'Economia del Messico ha sospeso diverse operazioni telematiche, come misura cautelare per un attacco informatico riportato nella giornata di domenica. "Domenica 23 febbraio alle 10.30 è stato rfegistrato un attacco cibernetico in alcuni server del ministero dell'Economia. È necessario sottolineare che l'informazione sensibile del ministero e dei suoi utenti non è stata compromessa", segnala una nota del dicastero. Cio nonostane, "come misura di precauzione, la Direzione generale della tecnologia dell'informazione e l'innovazione (Dgtii) ha chiesto ai provider l'isolamento di tutte le reti e dei servder. La capacità operativa sarà ripristinata in modo progressivo", si legge nel comunicato. L'esame dell'attacco ha rivelato ricadute, princpalmente, dei servizi di posta elettornica e negli archivi. (segue) (Mec)