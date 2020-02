Messico: ministero Economia, sospese alcune operazioni dopo attacco informatico (2)

- A settembre scorso la Dgtii aveva avvertito di una insicurezza nei sistemi informatici della diplomazia messicana. Dal documento della Dgtii emerge che l'infrastruttura delle comunicazioni così come i protocolli di sicurezza adottati dalle rappresentanze del Messico all'estero non sono omologati con quelli del ministero né con il sistema di sicurezza nazionale. "C'è una carenza dei meccanismi di intercettazione e rilevamento delle intrusioni", sostiene il rapporto secondo il quale "sistemi critici della diplomazia sono vulnerabili". "Non esiste un meccanismo integrale che coordini la sicurezza ai diversi livelli della diplomazia", si legge. (segue) (Mec)