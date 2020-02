Argentina: crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico" (5)

- La settimana scorsa, al termine di una missione di una settimana in Argentina di Kozack e Cubeddu, l'Fmi aveva segnalato in un comunicato che "il debito estero argentino non è sostenibile" né "politicamente né economicamente" e che i creditori privati "dovranno dare un contributo significativo per aiutare a ripristinare la sostenibilità". Un comunicato salutato in primis dal presidente Alberto Fernandez: "Se tutte le parti dimostrano la volontà di trovare un accordo, possiamo tornare a crescere, onorare i nostri impegni e rimettere in piedi l'Argentina", ha detto. Nella nota, "l'Fmi sottolinea l'importanza di proseguire un processo negoziale collaborativo con i creditori privati con l'obiettivo di massimizzare il loro contributo all'operazione di ristrutturazione del debito". (segue) (Abu)