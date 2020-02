Argentina: crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'organismo finanziario, "le autorità argentine stanno agendo per risolvere la difficile situazione economica e sociale che affronta il paese. Hanno sviluppato un insieme di misure per aggredire il problema della povertà e stabilizzare l'economia. Si è cercato di aumentare il gettito in parte per finanziare una maggiore spesa sociale". La missione ha inoltre valutato che "l'inflazione e le aspettative di inflazione sono scese negli ultimi mesi". Tutti segnali, riportano i media, che Buenos Aires interpreta come un deciso appoggio alle strategie fin qui sviluppate dal governo. (segue) (Abu)