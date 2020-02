Argentina: crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lunga seduta "informativa" tenuta alla Camera dei deputati lo scorso 13 febbraio il ministro Guzman ha illustrato i lineamenti principali del piano economico del governo e del negoziato sulla ristrutturazione del debito estero. "Non è sostenibile una riduzione del deficit fiscale nel 2020, uno scenario realistico sarebbe raggiungere l'equilibrio fiscale nel 2023 per puntare negli anni a seguire ad un avanzo fiscale primario tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Pil", ha affermato Guzman. Per quanto riguarda il debito il ministro ha dichiarato che nel processo negoziale "la società argentina ha la precedenza" e che "non verrà permesso ai fondi di investimento stranieri decidere le priorità della macroeconomia". Il titolare del dicastero dell'Economia ha aggiunto quindi che l'obiettivo attuale è quello di "riequilibrare i conti pubblici ed ottenere un margine per politiche espansive", e ha ribadito che l'Argentina "per pagare deve poter crescere e per crescere deve togliersi di dosso il peso del debito che la asfissia". (segue) (Abu)