Argentina: crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico" (9)

Argentina: crisi del debito, secondo Guzman momento negoziato con Fmi è "critico"

- Un importante appoggio al governo di Alberto Fernandez sul negoziato con il Fondo monetario internazionale è arrivato anche da papa Francesco, intervenuto al convegno organizzato a inizio febbraio dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella Casina Pio IV in Vaticano. In quella occasione, ed in presenza sia del direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, e del ministro Guzman, Bergoglio ha affermato che "è certamente giusto il principio che i debiti devono essere pagati", ma che "non è lecito esigere o pretendere il loro pagamento quando questo significa imporre di fatto opzioni politiche tali che possono portare alla fame e alla disperazione popolazioni intere", ha detto il papa argentino. "Non si può pretendere che i debiti contratti siano pagati con sacrifici insopportabili", ha aggiunto. (Abu)