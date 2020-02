Golf: College Usa, Anna Zanusso domina nel Westbrook invitational

- L'azzurro ha dominato ancora una volta sulle gare golfistiche di College Usa, con Anna Zanusso, studentessa alla University of Denver, che ha dominato nel Westbrook invitational, sul percorso del Westbrook village golf Course (par 72) a Peoria in Arizona, dove si è imposta con 200 (69 61 70, -16) colpi, tre di vantaggio su Ellen Secor (Oklahoma), Kate Smith (Nebraska) e Ashley Gilliam (Mississippi State University) e in cui con un 61 (-11) ha eguagliato il record su un round nella Division I della Ncaa in precedenza realizzato da quattro giocatrici. È stato il secondo successo nelle gare di College della 19enne di Castelfranco Veneto (Tv), dopo quello nel Golfweek conference challenge (2019), e il settimo in campo internazionale delle giocatrici italiane in questo grande inizio di stagione. Sono infatti andate a segno in precedenza in eventi individuali Benedetta Moresco (Annika invitational), Alessia Nobilio (Portuguese international), e nei College Alessandra Fanali (Tri match in the desert) e Clara Manzalini (Allstate sugar bowl) e in competizioni a squadre la stessa Manzalini con la Unversity of Florida e Virginia Bossi con l'Univerity of Virginia. Testimonianza di un golf femminile azzurro ricco di talenti nel contesto della Federazione italiana golf impegnata in uno sviluppo ulteriore del settore con il progetto "Golf è donna". (segue) (Ren)