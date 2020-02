Golf: College Usa, Anna Zanusso domina nel Westbrook invitational (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Zanusso ha offerto una prova sopra le righe non solo per il 61 (11 birdie) con cui ha affiancato il suo nome a quello delle atlete che l'avevano preceduta nella prodezza, Mariah Stockhouse (2013, su par 71), Esther Lee (2016, par 72), Bianca Pagdanganan (2017, par 72) e Julia Johnson (2019, par 72). Infatti, oltre a questo, ha giocato 46 buche di fila senza bogey, con un giro finale vincente in 70 (-4, 4 birdie, 2 bogey) e con un totale di 18 birdie e 2 bogey. Anna Zanusso sarà impegnata nell'Augusta national women's amateur championship (1-4 aprile, 54 buche), definito il masters in rosa poiché il turno conclusivo si svolgerà sul percorso dell'Augusta national, sede del masters, il primo major stagionale maschile (9-12 aprile), insieme ad altre quattro azzurre: Caterina Don, Alessia Nobilio, Benedetta Moresco ed Emilie Alba Paltrinieri. (Ren)