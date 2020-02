Kenya-Germania: Kenyatta incontra Steinmeier a Nairobi, focus su trasferimento competenze (2)

- Per quanto riguarda la tecnologia, il presidente Steinmeier ha affermato che il suo paese è entusiasta di collaborare con le vibranti start-up tecnologiche del Kenya affermando che il paese si è distinto come la Silicon Valley africana attraverso le sue innovazioni celebri a livello globale. Il leader tedesco che si trova nel Paese per tre giorni di visita di Stato è accompagnato da rappresentanti del settore economico, dell'istruzione e dello sport tedesco. Il presidente Kenyatta, a cui si è unito il vicepresidente William Ruto, ha affermato che il Kenya sta sviluppando un elaborato sistema di formazione tecnica e professionale per colmare un divario di competenze identificato dicendo che un'università di scienze contribuirebbe a potenziare gli innovatori kenioti. “Lavoreremo insieme nelle scienze applicate. C'è ancora un divario per coloro che vogliono andare oltre e diventare i nostri futuri innovatori. L'università di scienze applicate non sarà solo per il Kenya ma per l'intera regione”, ha affermato il presidente Kenyatta. (segue) (Res)