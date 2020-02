Kenya-Germania: Kenyatta incontra Steinmeier a Nairobi, focus su trasferimento competenze (3)

- Il presidente keniota ha quindi sottolineato che tre centri di eccellenza sono già stati istituiti nell'ambito dell'iniziativa Tvet Kenya-Germania. “Il programma si articola in due fasi ed è cofinanziato dal governo della Repubblica federale di Germania e dal governo del Kenya. La prima fase sarà cofinanziata per un costo totale di 26,43 milioni di euro, mentre la seconda sarà cofinanziata per costituire altri 4 centri Tvet, per un totale di 13 milioni di euro”, ha affermato Kenyatta. Sul ruolo di primo piano del Kenya nella stabilità regionale, Steinmeier ha affermato che la Germania rispetta il ruolo di equilibrio che il Kenya ha svolto nella regione nel corso dei decenni, in particolare con i suoi interventi in Somalia e Sud Sudan. “Il Kenya è ancora l'ancora della stabilità e continueremo a collaborare per la pace”, ha affermato il presidente tedesco, che per quanto riguarda la stabilità della Somalia e la prosecuzione della Missione dell’Unione africana nel paese (Africom) ha affermato che “non dovrebbe esserci alcuna battuta d'arresto nel processo di normalizzazione”. (segue) (Res)