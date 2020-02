Kenya-Germania: Kenyatta incontra Steinmeier a Nairobi, focus su trasferimento competenze (4)

- Il presidente Kenyatta ha quindi chiesto il sostegno tedesco all'offerta del Kenya per un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vista delle elezioni previste per giugno. “Rispetteremo la volontà collettiva della comunità internazionale. La pace e la sicurezza sono al centro della nostra politica”, ha detto il presidente Kenyatta, esortando il governo tedesco a garantire che gli immigrati kenioti siano protetti contro le leggi che vietano la doppia cittadinanza. Il leader keniota si è quindi detto convinto che la “storica” visita di stato del presidente tedesco (la prima di un capo di stato tedesco nel paese) contribuirà a rafforzare i legami tra i due paesi. La Germania è stato il primo paese e nel corso degli anni oltre 100 aziende tedesche hanno avviato attività in Kenya con un portafoglio di oltre 500 milioni di euro. Oltre a Kenyatta, il presidente tedesco a Nairobi avrà dei colloqui con i rappresentanti della società civile e visiterà un istituto di formazione professionale dove incontrerà i membri della comunità imprenditoriale. A seguire Steinmeier si trasferirà nella contea di Turkana, nel nord del paese, dove visiterà la comunità dei rifugiati. Successivamente il presidente tedesco si recherà in Sudan, dove si concluderà il suo tour africano. (segue) (Res)