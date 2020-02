Kenya-Germania: Kenyatta incontra Steinmeier a Nairobi, focus su trasferimento competenze (5)

- La visita di Steinmeier in Kenya segue quella effettuata dal presidente Kenyatta in Germania nel 2016, in occasione della quale furono firmati accordi nei settori del commercio e degli investimenti, del turismo, dell’istruzione, della cultura e della sicurezza. In quell’occasione il presidente keniota incontrò inoltre diversi investitori tedeschi nel tentativo di sensibilizzarli sulle opportunità commerciali e di investimento disponibili nel paese al fine di aumentare gli investimenti esteri diretti. In Kenya operano più di 50 aziende tedesche e la Germania è tra i principali partner di sviluppo del Kenya nell'Unione europea nei settori dell'energia verde, della salute, della promozione dei diritti umani, dell'educazione e di altri progetti di riduzione della povertà. I due paesi intrattengono relazioni diplomatiche dal 1961. (Res)