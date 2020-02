Russia: Putin, responsabili progetti nazionali siano coscienti delle loro responsabilità

- I responsabili dell’attuazione dei programmi nazionali di sviluppo disposti dal presidente russo, Vladimir Putin, devono essere ben coscienti dei loro compiti e delle loro responsabilità. Lo ha dichiarato il capo dello Stato descrivendo il corso dei progetti nazionali durante un’intervista all’agenzia di stampa russa “Tass”. “Devono sentirsi responsabili, ed essere sotto costante pressione”, ha detto il presidente, sottolineando che “al momento non è stato fatto tutto il possibile” per garantirne un’attuazione corretta ed efficiente. “Dei 38 progetti in programma per quest’anno ne sono stati completati solo 26”, ha spiegato. Le iniziative in questione rientrano nel programma di sviluppo nazionale annunciato da Putin nel maggio del 2018. (Rum)