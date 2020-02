Coronavirus: Sassoli a "La Stampa", un'emergenza che si supera con la scienza e con l'Europa

- "È un'emergenza che si supera con la scienza, non con gli stregoni", dice sicuro David Sassoli a "La Stampa". "E con l'Europa", aggiunge naturalmente, persuaso che il virus sia "un caso di scuola, come l'immigrazione". Perché, assicura il presidente del Parlamento a dodici stelle, "non c'è Paese che possa affrontare da solo le sfide che hanno un riflesso globale, come terrorismo, migrazioni, sanità, energia, industria, ricerca, ambiente e economia. Sono tutte questioni che richiedono risposte europee". Risposte che stanno arrivando, sottolinea Sassoli, una lunga carriera da giornalista, eurodeputato Pd alla terza legislatura, numero uno dell'assemblea comunitaria da giugno. "Sta partendo un importante stanziamento di fondi e c'è la volontà di rafforzare il collegamento operativo tra tutti i Paesi", riassume nel giorno della mancata visita a Torino, causa virus, ovviamente. La città è chiusa. Per sicurezza sono saltati gli eventi pubblici. Anche quelli europei. "Siamo consapevoli che si tratta di una questione seria, di un evento che pub avere un impatto imprevedibile. Non bisogna creare allarmismi, ma dotarsi di strumenti di contrasto. Il diffondersi del virus poi, chiama in causa l'Europa e la sua capacità di essere protagonista nella ricerca. Per far questo servirà investire molto di più". La Sanità non è una delle competenze affidate all'Unione dai fondatori. In teoria, una possibile epidemia non è affar suo. "Lo diventa se lo chiedono gli Stati. Se - come capitato in passato per altre emergenze - i governi invitano l'Ue a occuparsi delle sfide globali. Il fatto che la Sanità sia una politica nazionale, non vuol dire certo rinunciare a una giusta solidarietà". (segue) (Res)