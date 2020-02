Russia: Brand Finance, paese entra fra i primi dieci grazie al soft power di Putin

- La Russia è entrata fra i primi dieci paesi della classifica in termini di soft power stilata dalla società di consulenza Brand Finance. In gran parte merito è del presidente Vladimir Putin riferisce il quotidiano "Kommersant" citando il rapporto. Al primo posto della classifica restano gli Stati Uniti, nonostante il comportamento contraddittorio di Donald Trump. L'indice del soft power valuta sette elementi chiave del potere: affari e commercio, ordine, relazioni internazionali, cultura e patrimonio, media e comunicazione, istruzione e scienza, persone e valori. La Russia non ha un'economia forte e marchi riconosciuti in tutto il mondo, come altre potenze in cima alla classifica (Germania e Cina) ma, come notano gli autori del rapporto, Vladimir Putin, "ha riportato la Russia ai vertici della politica mondiale e rimane una delle figure più influenti fra i leader mondiali". In termini di rispetto, secondo un sondaggio di Brand Finance, Putin ha conquistato il secondo posto nel mondo, "nonostante i metodi di governo". Inoltre, la Russia occupa una posizione molto alta nei circoli diplomatici: il terzo posto nel mondo e, "ironicamente", il quarto posto al mondo nello sport, nonostante gli scandali del doping. (segue) (Rum)