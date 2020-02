Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (2)

- Il team ha ammesso che sono necessarie ulteriori informazioni per comprendere meglio le dinamiche di trasmissione e la gravità della malattia, aggiungendo che il lavoro di prevenzione e controllo globale deve ancora affrontare gravi sfide. Il team ha consigliato ai paesi di adottare misure di monitoraggio attive, impegnarsi per la diagnosi precoce, la quarantena e il trattamento e di rintracciare e mettere in quarantena i soggetti a contatto con individui infetti. Ai paesi con casi importati o che scontano un rapido aumento dei casi di infezione l'Oms ha consigliato di attivare immediatamente piani di emergenza nazionali per garantire che i governi ad ogni livello adottino le misure di intervento necessarie a bloccare la diffusione del virus. Il team ha inoltre invitato i paesi a rafforzare lo scambio di informazioni sull'epidemia e rimanere uniti per affrontare congiuntamente le sfide poste dal Covid-19. (segue) (Cip)