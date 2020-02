Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Oms ha affermato che il Covid-19 potrebbe evolvere in una pandemia, ma non si è ancora arrivati a tale situazione. "Per il momento, non stiamo assistendo alla diffusione globale non contenuta di questo virus e non stiamo assistendo a gravi malattie o alla morte su vasta scala", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell'Oms. "La nostra decisione se utilizzare la definizione di 'pandemia' per descrivere un'epidemia si basa su una valutazione in corso della diffusione geografica del virus, della gravità della malattia che provoca e dell'impatto che ha sull'intera società", ha spiegato Tedros. (segue) (Cip)