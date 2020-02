Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (4)

- Al di fuori della Cina, ci sono ora 2.074 casi in 28 paesi e 24 morti. Gli improvvisi aumenti di casi in Italia, nella Repubblica islamica dell'Iran e nella Repubblica di Corea sono profondamente preoccupanti. "C'è molta speculazione sul fatto che questi aumenti significhino che questa epidemia è diventata una pandemia", ha affermato il capo Oms. L'organizzazione ha già dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale - il nostro più alto livello di allarme - quando c'erano meno di 100 casi al di fuori della Cina e 8 casi di trasmissione da uomo a uomo. Ciò a cui assistiamo, prosegue il capo dell'organizzazione, sono epidemie in diverse parti del mondo, che colpiscono i paesi in modi diversi e richiedono una risposta su misura. "L'uso della parola pandemia ora non si adatta ai fatti, ma può certamente causare paura", ha spiegato Tedros. (segue) (Cip)