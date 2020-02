Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (5)

- Il team di esperti ha inoltre spiegato che la mortalità del nuovo coronavirus in Cina è di circa il 3-4 per cento: escludendo la provincia di Hubei tale cifra scende a circa lo 0,7 per cento. Stando ai rapporti dei media, non si è registrata nessuna mutazione significativa al nuovo coronavirus dopo lo studio di 104 ceppi; l'età media dei pazienti è di 51 anni e i pipistrelli potrebbero essere ospiti mentre i pangolini potrebbero essere ospiti intermedi. I team hanno confermato che più del 90 per cento dei casi confermati si trova nella provincia di Hubei e la risposta della Cina allo scoppio ha spostato la curva del rapido aumento di nuovi casi confermati di coronavirus, con un calo dell'80 per cento in due settimane. Gli esperti fanno sapere che la trasmissione del coronavirus in altre province al di fuori di Hubei è stata limitata, suggerendo che le misure di controllo del traffico nella provincia di Wuhan e Hubei hanno effettivamente impedito la diffusione dell'epidemia nel resto del paese e del mondo. (segue) (Cip)