Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (6)

- Più di tre mila membri del personale medico in Cina sono stati infettati dal nuovo coronavirus emerso nel paese alla fine dell'anno scorso, secondo quanto riferito da Liang Wannian, funzionario della Commissione nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese. "Le infezioni sono probabilmente dovute alla mancanza di equipaggiamento protettivo e all'affaticamento", ha detto Liang durante una conferenza stampa congiunta con il capo della delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità in Cina, Bruce Aylward. Le infezioni si sono verificate principalmente nella provincia di Hubei, l'epicentro dell'epidemia che ha causato la morte di quasi 2.600 persone. (segue) (Cip)