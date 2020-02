Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (7)

- La squadra di esperti dell'Oms ha visitato la provincia cinese di Hubei nel fine settimana per condurre indagini sul campo. Gli esperti hanno visitato l'ospedale Tongji, il centro sportivo di Wuhan che è stato convertito in un ospedale temporaneo e il centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie per conoscere la prevenzione e il controllo delle epidemie e le cure mediche. Gli esperti hanno anche parlato con funzionari ed esperti della provincia e informato il direttore della Nhc Ma Xiaowei dei risultati. Quest'ultimo ha ribadito che le stringenti misure adottate in Cina contro l'epidemia non sono solo un atto di responsabilità per la salute del popolo cinese, ma anche un contributo alla salute pubblica globale. (segue) (Cip)