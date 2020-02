Cina: coronavirus, esperti confermano risultati in blocco trasmissione virus (8)

- "La Cina è fiduciosa e determinata a vincere questa battaglia contro l'epidemia", ha aggiunto, spiegando che il paese proseguirà nei suoi sforzi per coordinare la lotta alle epidemie e lo sviluppo economico e sociale. "La Cina continuerà a migliorare il suo meccanismo per la prevenzione e il controllo delle epidemie importanti, rafforzando il sistema nazionale di risposta e gestione delle emergenze sanitarie e intensificando la cooperazione con l'Oms", ha affermato Ma. Il funzionario ha ringraziato gli esperti per essere venuti a lavorare in Cina in una fase cruciale della lotta contro l'epidemia e per i loro preziosi suggerimenti al paese e al mondo per combattere meglio il virus. (Cip)