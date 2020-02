Taiwan: produzione industriale in calo del 10,1 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della produzione industriale di Taiwan è calato del 10,1 per cento a gennaio rispetto al mese di dicembre 2019, e dell'1,51 per cento su base annua, secondo il dipartimento degli Affari economici dell'isola. L'indice si è attestato a 105,58 punti, adottando come base di riferimento la produzione industriale nel 2016. Il sotto-indice relativo alla produzione, che costituisce la variabile principale, è calato del 10,45 per cento da dicembre e dell'1,28 per cento su base annua, mentre quella per l'estrazione mineraria è sceso del 28,78 per cento rispetto al mese precedente e del 22,8 per cento su base annua. L'autorità ha attribuito la debole produzione industriale ai minori giorni lavorativi a gennaio, in concomitanza con il Capodanno lunare. Il sottoindice per la fornitura di elettricità e gas a gennaio è diminuito del 4,48 per cento su base annua, mentre quello per l'approvvigionamento idrico è aumentato dell'1,27 per cento.(Cip)