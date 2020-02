Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 25 febbraio, nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2481m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una perturbazione atlantica transita sull'Europa centro-settentrionale, lambendo a fine giornata l'arco alpino e richiamando così correnti più umide dai quadranti sud-occidentali. Giornata caratterizza da nuvolosità diffusa su Liguria e Piemonte con qualche pioviggine o goccia di pioggia non esclusa sulla Riviera; ancora schiarite in Valle d'Aosta e settori alpini più interni ma con tendenza ad aumento della nuvolosità anche su questi settori nel corso del pomeriggio con deboli precipitazioni entro sera tra Alpi valdostane e Lepontine. Temperature in netto calo nei valori massimi. Venti da sud in rinforzo sulla Liguria con mare fino a mosso. (Rpi)