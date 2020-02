Cina: libraio sino-svedese Gui Minhai condannato a dieci anni di reclusione

- Il tribunale del popolo intermedio di Ningbo ha annunciato oggi di aver condannato a dieci anni di reclusione Gui Minhai, libraio di origine cinese naturalizzato svedese. Il tribunale ha condannato il 55enne per "fornitura illegale di intelligence all'estero", secondo quanto affermato dalla corte in una dichiarazione pubblicata online. Per anni, Gui ha venduto libri di indiscrezioni sui leader cinesi nella città di Hong Kong. È scomparso per la prima volta nel 2015, forse rapito da agenti cinesi dalla sua casa al mare in Thailandia. Anche altre quattro persone che lavoravano per la stessa casa editrice erano scomparse quell'anno. Gui è stato l'unico a rimanere in detenzione. (segue) (Cip)