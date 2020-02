Cina: libraio sino-svedese Gui Minhai condannato a dieci anni di reclusione (2)

- L'uomo era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari a Ningbo, la città della Cina orientale dove è nato, ma la polizia lo ha arrestato di nuovo nel 2018 mentre era su un treno per Pechino in compagnia di due diplomatici svedesi. L'arresto di Gui è stato una fonte di attrito tra Pechino e Stoccolma. A novembre, il ministro della Cultura svedese ha assegnato al libraio il premio letterario annuale Tucholsky nonostante la minaccia dell'ambasciatore cinese del divieto di entrata nel paese. La corte di Ningbo ha dichiarato che Gui ha fatto domanda nel 2018 per ripristinare la sua cittadinanza cinese. Si è dichiarato colpevole e non si appellerà alla sentenza, ha affermato la corte. I gruppi per i diritti umani hanno ripetutamente accusato la Cina di aver estratto confessioni forzate da individui che percepisce come oppositori del Partito comunista al potere. (Cip)