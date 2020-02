Russia-Italia: sottosegretario Scalfarotto oggi in visita ufficiale a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, è atteso oggi a Mosca per una visita ufficiale dalla durata di due giorni. Lo si apprende da una nota dell’ambasciata d’Italia nella Federazione Russa. Stando alle informazioni diffuse, il sottosegretario incontrerà oggi il viceministro dello Sviluppo economico, Timur Maksimov, per poi visitare il parco innovativo di Skolkovo dove avrà un colloquio con il presidente della fondazione omonima, Arkadij Dvorkovich. Nella giornata di domani è in programma una visita alla fiera Collection Premier Moscow (Cpm), dove incontrerà i compratori russi e bielorussi e visiterà il padiglione italiano, dove è previsto un colloquio con i giornalisti. All’ordine del giorno anche una visita allo stabilimento Barilla di Solnechnogorsk. (Rum)