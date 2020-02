Cina: prezzi carne di maiale cinese in calo dello 0,7 per cento su base settimanale

- L'indice medio dei prezzi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale della monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Cina si è attestato in media a 50,85 yuan (circa 7,1 dollari) per chilogrammo dal 17 al 21 febbraio, in calo dello 0,7 per cento su base settimanale. Il calo dei prezzi segue l'adozione da parte del governo cinese misure su più fronti per aumentare l'offerta, incluso l'aumento di sussidi per ripristinare la produzione di carne suina, la distribuzione di riserve di carne suina congelata e l'aumento delle importazioni. I prezzi del maiale, un alimento base dell'alimentazione in Cina, sono saliti alle stelle negli ultimi mesi, principalmente a causa della peste suina africana e dei fattori ciclici. I prezzi del maiale sono aumentati del 116 per cento a gennaio rispetto a un anno prima e, insieme ad altri aumenti dei prezzi alimentari, hanno portato la crescita dell'indice dei prezzi al consumo al suo livello più alto da oltre otto anni. (segue) (Cip)