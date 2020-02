Cina: prezzi carne di maiale cinese in calo dello 0,7 per cento su base settimanale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fu Linghui, portavoce dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), ha affermato che la Cina è fiduciosa nella sua capacità di mantenere stabili i prezzi dei prodotti alimentari con raccolti di grano eccezionali, espandendo la produzione di carne suina e tramite una fornitura sufficiente di altri alimenti freschi. Secondo il portavoce, il paese ha segnato un altro anno di buoni raccolti nel 2019, con una produzione di grano che ha raggiunto un livello record di circa 664 milioni di tonnellate, gettando solide basi per la stabilità dei prezzi dei prodotti alimentari. "La crescita annuale della Cina del 4,5 per cento dell'indice dei prezzi al consumo (Ipc) a novembre è stata trainata principalmente dai prezzi dei prodotti alimentari, in particolare i prezzi delle carni suine in forte aumento. La crescita dei prezzi delle carni suine ha contribuito a circa il 60 per cento dell'aumento dell'Ipc", ha affermato Fu. (segue) (Cip)