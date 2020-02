Cina: prezzi carne di maiale cinese in calo dello 0,7 per cento su base settimanale (3)

- La crescita mensile dei prezzi delle carni suine è rallentata a novembre, grazie a una serie di misure introdotte dai governi a tutti i livelli per espandere la produzione di suini, come sostenere l'allevamento di suini su larga scala e rimuovere le restrizioni irragionevoli sull'allevamento di suini. Fu ha anche osservato che la crescita delle importazioni e il ricorso alle riserve di carne suina hanno svolto un ruolo importante nel mantenere i prezzi stabili. I governi locali hanno anche fornito sussidi ai prezzi per sostenere le persone che vivono in condizioni di povertà. "Si prevede che i prezzi del maiale si stabilizzeranno gradualmente e addirittura diminuiranno man mano che entreranno in vigore le politiche a sostegno della produzione di suini", ha dichiarato Fu. (segue) (Cip)