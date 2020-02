Cina: prezzi carne di maiale cinese in calo dello 0,7 per cento su base settimanale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di dicembre, il vicepremier della Cina, Hu Chunhua, ha affermato che il paese deve lavorare risolutamente per raggiungere l'obiettivo di recuperare la produzione di suini e stabilizzare l'offerta di carne di maiale in vista delle festività imminenti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La Cina deve garantire un approvvigionamento stabile di carne di maiale nei periodi chiave dell'inizio del 2020, comprese le festività del capodanno lunare a gennaio e durante l'Assemblea nazionale a marzo", ha affermato Hu. Secondo quanto emerso da un briefing del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese che si è svolto il 22 novembre scorso, la Cina mira a ripristinare circa l'80 per cento della sua offerta di carne di maiale nell'arco di un anno, in un clima di preoccupazione per la peste suina africana che continua a danneggiare l'industria. (segue) (Cip)