Cina: prezzi carne di maiale cinese in calo dello 0,7 per cento su base settimanale (5)

- "Il numero di scrofe da riproduzione è salito dello 0,6 per cento a ottobre rispetto al mese precedente, aumentando per la prima volta dall'aprile dello scorso anno", ha detto Yang Zhenhai, funzionario del ministero. È un segnale molto forte, ha aggiunto, ma ci vorrà del tempo prima che i consumatori vedano aumentare l'offerta perché è necessario un periodo di circa dieci mesi per far nascere e maturare i maialini. "Nonostante alcuni primi segni di recupero nella produzione, ci sono stati pochi progressi nello sviluppo di un vaccino. Gli istituti di ricerca stanno ancora conducendo valutazioni sulla bio-sicurezza e nessuno ha fatto domanda per studi clinici", ha affermato il funzionario. La morte di alcuni maiali nella provincia cinese orientale di Jiangsu alla fine di giugno è stata il risultato di altri virus, non della peste suina africana, ha spiegato Yang che ha poi aggiunto: "Il governo offre premi in denaro per gli informatori che rivelano focolai non segnalati". (segue) (Cip)