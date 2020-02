Difesa: missione in Afghanistan, Taac-W in supporto alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività di cooperazione civile e militare del contingente italiano di Resolute Support, attualmente su base 132ma Brigata corazzata Ariete al comando del generale di brigata Enrico Barduani, a sostegno della popolazione locale dell’Afghanistan. I militari italiani del Train Advise Assist Command West (Taac-W), incaricati prioritariamente di fornire addestramento, consulenza e assistenza alle Istituzioni e alle Forze di sicurezza locali, hanno effettuato nei giorni scorsi alcune importanti donazioni in favore di altrettante associazioni che si occupano delle fasce deboli della società afgana. Una prima donazione, di apparecchiature e materiale tecnico, ha interessato l’ospedale per il recupero dalle tossicodipendenze di Guzarah, struttura realizzata nel 2013 con l’aiuto dell’allora Prt (Provincial Reconstruction Team) e diventata, oggi, grazie anche al costante supporto del contingente italiano, centro di riferimento terapico per l’intera provincia di Herat. Una seconda donazione, di generi alimentari e beni di consumo, è stata effettuata in favore della “Pir - E - Herat Foundation”, ente che gestisce il Centro di Riabilitazione per disabili di Herat, una struttura che ospita e cura oltre 700 tra bambini, donne e uomini, abbandonati e senza assistenza. (segue) (Com)