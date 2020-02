Difesa: missione in Afghanistan, Taac-W in supporto alla popolazione (2)

- Infine, un’ulteriore intervento è stata compiuto a beneficio dell’associazione “Ramayat Media Center” di Herat, sodalizio che riunisce un gruppo di giornalisti che danno voce prevalentemente alle persone in difficoltà e alle realtà indifese della società afgana. In questo caso, sono stati donati materiali tecnici e informatici per facilitare e sostenere lo svolgimento del loro lavoro. Il generale Barduani, presente alle donazioni, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da tutte le associazione beneficiarie dei progetti di assistenza del Taac-W, rimarcando come, anche grazie al loro continuo impegno, le condizioni di vita nella società afgana siano in costante miglioramento. Tutte le attività, organizzate e condotte dal personale della Cooperazione civile e militare del Taac-W, si inquadrano nell’ambito dei progetti di assistenza promossi dal contingente in termini di supporto alle istituzioni e alla società civile afgana, con particolare attenzione per le fasce più vulnerabili della società. (segue) (Com)