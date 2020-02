Coronavirus: Argentina adotta controlli speciali sui voli provenienti dall'Italia

- Il governo argentino ha annunciato che verranno attuati protocolli speciali per i voli provenienti dall'Italia a causa della diffusione del coronavirus. Lo ha affermato il ministro della Salute, Ginés Gonzalez Garcia, anticipando che, sebbene i 12 voli diretti settimanali operati dalle compagnie di bandiera Alitalia e Aerolineas Argentinas proseguiranno normalmente, atterreranno all'aeroporto Pistarini di Ezeiza (Buenos Aires) in una piattaforma distinta al resto delle aeronavi ed anche i passeggeri verranno sottoposti a controlli speciali. "Dato che con l'Italia ci sono 12 voli diretti applicheremo un protocollo diverso: atterreranno in una piattaforma a parte e i passeggeri oltre a firmare una dichiarazione giurata di non presentare sintomi verranno monitorati", ha dichiarato il ministro al canale televisivo "A24". (segue) (Abu)