Coronavirus: Argentina adotta controlli speciali sui voli provenienti dall'Italia (2)

- Gonzalez Garcia ha inoltre messo in dubbio l'efficacia delle misure preventive adottate dal governo italiano. "In Italia è stato messo in atto uno spiegamento di forze straordinario", ha detto il ministro argentino, secondo il quale tuttavia, il fatto di essere riusciti a controllare la temperatura di 2,5 milioni di persone ha dato "risultati non specifici e falsi positivi". Il titolare del dicastero della Salute argentino ha quindi sostenuto che attualmente il metodo migliore è quello "autoreferenziale" e del "monitoraggio" in quanto ancora non si conosce con esattezza il periodo di incubazione del virus. "Non tutte le misure sono utili e c'è abbastanza incertezza", ha aggiunto infine Gonzalez Garcia. (Abu)