Libia: incertezza sul dialogo politico delle Nazioni Unite previsto domani a Ginevra (2)

- Eppure ieri la Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento monocamerale che si riusce a Tobruk e a Bengasi, in Cirenaica) ha deciso di sospendere la sua partecipazione al dialogo portato avanti dalle Nazioni Unite di Ginevra. Il secondo vice presidente della Camera dei rappresentanti libica, Hamid Muha, eletto a Bengasi, ha annunciato che i rappresentanti del parlamento non parteciperanno alla seduta prevista per mercoledì 26 febbraioa. La decisione è stata presa per protesta nei confronti "del modo con il quale la missione Onu si è comportata rispetto alla lista dei nomi da noi presentata per la partecipazione al consiglio del dialogo". Sabato 22 febbraio, anche l'Alto Consiglio di Stato libico di Tripoli aveva deciso all’unanimità di sospendere la sua partecipazione al dialogo politico. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica e che sostiene le istanze del generale Khalifa Haftar. La prima riunione del dialogo politico mediato dall’Onu dovrebbe tenersi in Svizzera nella giornata di domani con 40 rappresentanti libici del Consiglio di Stato e della Camera dei rappresentanti. (Lit)