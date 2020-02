Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 25 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi e la V Commissione. Odg: Presentazione del progetto di formazione sulla legalità per le scuole "Ecco il Comune".Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo : Conferenza Capigruppo.Ore 14.30 - Palazzo civico, sala Orologio:Riunione della IV Commissione (pres.Versaci). Odg: I servizi di bassa soglia tra programma istituzionale ed iniziative del volontariato civicoOre 16,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione. Odg: incontro con il prof. Ridolfi su "Riflessioni sul legame acqua-cibo nel XXI secolo"Ore 17 - Parco Dora: l'assessore alla Tutela degli animali partecipa all'inaugurazione del punto raccolta di cibo per gatti (segue) (Rpi)