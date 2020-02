Yemen: scontro all'interno di Al Qaeda dopo l'uccisione di Al Raymi

- I media yemeniti hanno rivelato che all'interno dell'organizzazione terroristica di Al Qaeda nella penisola araba (Aqap), che opera in Yemen, sono emerse "grandi divergenze" sullo sfondo della nomina di Khalid Batarfi alla guida del gruppo per succedere a Qassim al Raymi. L'organizzazione terroristica ha confermato nei giorni scorsi, in una nota, l'uccisione di Raymi in un raid Usa condotto da un drone nello Yemen alla fine di gennaio, annunciando Batarfi come suo successore. La dichiarazione lasciava intendere che la scelta di Batarfi non fosse però unanime: "L'opinione della maggior numero possibile dei membri della Shura è stata presa ed è ricaduta nella scelta del nuovo leader", si legge nel comunicato, sottolineando “l’intensificazione dei crociati contro il gruppo” attraverso “aerei nemici che prendono di mira i mujaheddin”. Una fonte locale ha spiegato al sito sito "Al Masdar Online" che ci sono differenze di opinione all'interno dell'organizzazione, che è ampiamente considerata dagli osservatori come il ramo più potente di Al Qaeda nel mondo. In particolare, Omar al Nahdi, un leader nell'organizzazione originario dell'Hadramawt considerato vicino a Batarfi, è sospettato di aver lavorato con l'intelligence Usa e di aver attirato Al Raymi in una trappola per farlo uccidere nel raid aereo. Al Nahdi guida il ramo dell'organizzazione dell'Hadramawt e ha preso d'assalto il Palazzo repubblicano di Mukalla: le sue foto e il suo nome sono diffusi in tutto il paese. Secondo la fonte, le accuse si estendevano fino a Batarfi, che è accusato dai leader dell'organizzazione di aver sottoscritto un "accordo" con gli Stati Uniti per eliminare Al Raymi. (Res)