Usa: Corte suprema propensa a risarcimento da 4,3 miliardi di dollari del Sudan a vittime attentati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I querelanti hanno fatto causa ai sensi del Foreign Sovereign Immunity Act (Fsia) promulgato nel 1976, che generalmente esclude le rivendicazioni nei confronti di paesi stranieri ad eccezione di quelli designati dagli Stati Uniti come sponsor statali del terrorismo, come lo è il Sudan a partire dal 1993. I querelanti hanno fatto causa alla Corte federale di Washington per la prima volta nel 2001 e da allora si sono susseguite altre sei cause che coinvolgono più di 700 querelanti che sono rimasti in qualche modo coinvolti negli attacchi o sono membri della famiglia delle vittime. (Nys)