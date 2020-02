Canada: Teck annulla progetto della miniera di sabbie bituminose Frontier

- Teck Resources, con sede a Vancouver, ha ritirato la sua candidatura per costruire un massiccio progetto Frontier di sabbie bituminose nel nord dell'Alberta, citando le incertezze legate al dibattito in corso sulla politica climatica in Canada. Questa settimana il governo federale avrebbe dovuto decidere se approvare il progetto da 20,6 miliardi di dollari e 260.000 barili al giorno. Il progetto avrebbe aumentato la produzione di petrolio del Canada di circa il 5 per cento, ma avrebbe anche abbattuto 24.000 acri di foresta boreale e rilasciato ogni anno milioni di tonnellate di anidride carbonica che riscalda il clima. La società ha dichiarato che ci vorrà una svalutazione di 1,13 miliardi di dollari sul progetto, che avrebbe creato 7000 lavori di costruzione, 2.500 posti di lavoro operativi e incassato oltre 70 miliardi di dollari di entrate governative. (segue) (Nys)