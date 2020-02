Roma: trovato morto nel tombino che usava come bagno, indagano i carabinieri

- Aveva 65 anni l'uomo trovato morto in un tombino nei pressi della stazione La Celsa nel quartiere Labaro a Roma. L'uomo viveva in una baracca sotto il cavalcavia del Giubileo del 2000 e usava il tombino come bagno. L'incidente, o comunque quello che ai carabinieri che indagano, sembra tale, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando il 65enne sarebbe caduto nella cavità per malore o per incidente battendo la testa. Il suo corpo è stato ritrovato e segnalato dopo alcune ore ma non vi sarebbero segni evidenti di violenza. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e messo a disposizione della magistratura che ha disposto l'autopsia. (Rer)