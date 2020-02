Coronavirus: salgono a 53 i casi negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno dichiarato che ci sono stati 14 casi confermati di coronavirus nel paese, oltre ai 39 casi tra quelli evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone, e dalla città di Wuhan in Cina. Così i numeri dei casi di coronavirus in Usa salgono a 53. L'agenzia ha affermato che i 14 casi confermati includono anche due nuovi casi segnalati dalla contea di Humboldt e dalla contea di Sacramento, entrambe in California. Venerdì scorso, il Cdc aveva parlato di 13 casi tra quelli all'interno del paese e di 21 casi tra i cittadini Usa rimpatriati. Allo stesso tempo, le autorità sanitarie Usa avevano affermato che si stavano preparando alla possibilità della diffusione del virus all’interno delle comunità cosa che porterebbe alla chiusura di scuole e aziende. Intanto i timori per i focolai in Italia, Corea del Sud, Iran e Cina hanno fatto chiudere Wall Street in rosso, con l’indice Dow Jones che ha ceduto il 3,5 per cento, nella peggiore seduta degli ultimi due anni.(Nys)