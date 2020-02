Coronavirus: missione congiunta Oms-Ecdc in Italia per il controllo e prevenzione diffusione virus

- Un team di esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) è arrivato ​​in Italia oggi, 24 febbraio, per sostenere le autorità italiane nella comprensione e gestione del rapido aumento dei casi di coronavirus (Covid-19) confermati in laboratorio dal 21 febbraio 2020. E' quanto si apprende da un comunicato stampa. "Un'indagine iniziale da parte delle autorità italiane ha trovato diversi gruppi di casi in diverse regioni del nord Italia, con prove della trasmissione locale di Covid-19. Gli esperti dell'Oms stanno fornendo supporto nelle aree della gestione clinica, prevenzione e controllo delle infezioni, sorveglianza e comunicazione dei rischi. In questa fase l'attenzione si concentra sulla limitazione di ulteriori trasmissioni da uomo a uomo. L'Italia ha segnalato un rapido aumento dei casi di coronavirus (Covid-19) confermati in laboratorio dal 21 febbraio 2020", si legge nel comunicato. (segue) (Com)