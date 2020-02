Coronavirus: missione congiunta Oms-Ecdc in Italia per il controllo e prevenzione diffusione virus (2)

- "Mentre era prevista una limitata trasmissione locale di Covid-19 in paesi al di fuori della Cina, il rapido aumento dei casi segnalati in Italia negli ultimi due giorni è preoccupante. Tuttavia, va anche notato che sulla base dei dati attuali, nella maggior parte dei casi (4 su 5) le persone manifestano sintomi lievi o assenti", prosegue il comunicato. “Covid-19 è un nuovo virus che dobbiamo prendere molto sul serio. Questa missione in Italia è uno dei modi in cui l'Oms/Ue sostiene i paesi della regione. Stiamo lavorando duramente con i nostri Stati membri per garantire che siano pronti per Covid-19, preparando l'arrivo dei casi e l'eventuale diffusione localizzata. È fondamentale che trattiamo i pazienti con dignità e compassione, mettiamo in atto misure per prevenire la trasmissione e tuteliamo gli operatori sanitari”, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa. (segue) (Com)