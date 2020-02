Coronavirus: missione congiunta Oms-Ecdc in Italia per il controllo e prevenzione diffusione virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie in Italia stanno attuando misure per prevenire la trasmissione, inclusa la chiusura di scuole e bar e la cancellazione di eventi sportivi e altre riunioni di massa nelle aree interessate. Ciò è in linea con la strategia di contenimento attualmente in atto a livello globale nel tentativo di fermare la diffusione di Covid-19. “L'Oms sostiene il governo italiano nei suoi sforzi e impegni per mitigare questo focolaio e gestire i casi in modo efficace. Ora è il momento della solidarietà e della cooperazione, per lavorare insieme per proteggere la salute di tutti", ha aggiunto il dott. Kluge. I paesi della regione europea continuano a prepararsi e rispondere ai casi di Covid-19. Ciò include stabilire come individuare prontamente i malati, testare campioni da casi sospetti, garantire un controllo adeguato delle infezioni e la gestione dei casi per ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus e mantenere la comunicazione con il pubblico. (Com)