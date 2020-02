Usa-Russia: Casa Bianca smentisce interferenze di Mosca per rielezione di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata i leader democratici del Senato hanno inviato una lettera al segretario di Stato, Mike Pompeo, e al segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, chiedendo di imporre nuove sanzioni alla Russia - e potenzialmente allo stesso presidente russo Vladimir Putin - per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. "Vi esortiamo a imporre immediatamente e con forza sanzioni al governo della Federazione Russa, a tutti gli attori russi determinati a essere responsabili di tali interferenze e a coloro che agiscono per loro conto o fornendo supporto materiale o finanziario a questi sforzi di interferenza elettorale", hanno affermato i senatori statunitensi Chuck Schumer e Sherrod Brown nella lettera. (Nys)