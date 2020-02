Usa-Venezuela: amministrazione Trump, pronte nuove sanzioni sul petrolio per colpire Maduro

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di intensificare la sua campagna di sanzioni contro il settore petrolifero venezuelano, cercando di essere anche più severo nei confronti delle persone e delle società che le violeranno. Lo ha detto alla stampa statunitense l’inviato Usa in Venezuela, Elliott Abrams. Gli Stati Uniti vogliono aumentare le pressioni sul presidente venezuelano, Nicolas Maduro, che continua a rimanere al potere a un anno dal riconoscimento da parte di Washington, e numerosi altri governi, del leader dell'opposizione Juan Guaidò come presidente legittimo. Maduro continua ad avere il sostegno di Russia e Cina. Gli Stati Uniti hanno iniziato ad imporre sanzioni per soffocare le esportazioni di petrolio del Venezuela a seguito della rielezione di Maduro nel 2018, definita illegale. Ma la Cina, l’India e altri paesi importatori hanno continuato a comprare petrolio dal Venezuela: così le esportazioni della compagnia petrolifera statale Pdvsa hanno visto le vendite diminuire solo di un terzo.(Nys)