Coronavirus: terzo caso in Spagna, è un medico italiano a Tenerife

- Un medico italiano, in vacanza nel sud di Tenerife, nelle Isole Canarie, è risultato positivo al coronavirus dopo essersi recato in una clinica privata. Lo riferiscono fonti del governo delle Canarie alla stampa spagnola. Il turista italiano, secondo caso di positività al virus alle Canarie dopo che il cittadino tedesco a La Gomera, è attualmente in isolamento presso la Clinica Quirón Sur di Adeje. Si tratta del terzo caso registrato in Spagna. Il ministero della Sanità del governo delle Isole Canarie, attraverso la direzione generale della sanità pubblica, riferisce che il protocollo stabilito dal coronavirus è stato attivato dopo la conferma sulla positività. Il protocollo stabilisce l'obbligo di eseguire i secondi test presso il Centro nazionale di microbiologia dell'Istituto sanitario Carlos III. Il cittadino è isolato e sotto controllo sanitario. (Res)